Tout savoir sur la nouvelle génération de l’Audi RS 3



De 0 à 100 km/h en 3,8 secondes, vitesse de pointe flirtant avec les 290 km/h, RS Torque Splitter, pneus semi slicks et modes de conduite spécialement conçus pour les RS : la nouvelle Audi RS 3 offre des qualités dynamiques de très haut niveau et les meilleurs chiffres de son segment. Doté de cinq cylindres et fort de 294 kW (400 ch), le moteur hautes performances assure une accélération fulgurante dans un rugissement extrêmement envoûtant. Le bloc-moteur développe à présent 500 Nm de couple et répond encore plus rapidement. Visuellement, la RS 3 distille son ADN sportif à travers une carrosserie élargie, un système d’échappement sport RS et des affichages de bord dignes d’une voiture de course.

« Avec la troisième génération de l’Audi RS 3 Sportback et la deuxième génération de l’Audi RS 3 Berline, nous proposons désormais des voitures de sport haut de gamme adaptées à un usage au quotidien, qui enchantent autant sur les routes publiques que sur les circuits », annonce Sebastian Grams, directeur général d’Audi Sport GmbH. « Elles représentent la porte d’entrée vers notre univers RS et, grâce au Torque Splitter, elles deviennent la crème de la crème en offrant des performances extraordinaires dans le segment des compactes. »

Forte de son moteur cinq cylindres hautes performances, l’Audi RS 3 est unique en son genre dans son segment. Le 2.5 TFSI a remporté le titre de « International Engine of the Year » neuf fois d’affilée. La dernière génération de la sportive compacte embarque aujourd’hui un moteur plus puissant que jamais. Les nouvelles RS 3 accomplissent le 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes. Leur vitesse de pointe est plafonnée à 250 km/h, mais elles peuvent atteindre les 280 km/h moyennant une mise à niveau disponible en option. Équipées du pack RS Dynamic et de freins en céramique, elles peuvent même aller titiller les 290 km/h, ce qui propulse l’Audi RS 3 en tête de sa catégorie en matière d’accélération et de vitesse de pointe. Ces prouesses sont principalement dues au couple accru de 500 Nm, disponible entre 2 250 et 5 600 tr/min, soit 20 Nm de plus que le modèle précédent. Il en résulte une accélération encore plus rapide de l’Audi RS 3 depuis les plages de régime basses. La puissance maximale de 294 kW (400 ch) est disponible plus tôt qu’auparavant, à 5 600 tr/min, et s’étend sur un large plateau jusqu’à 7 000 tr/min. Un nouveau calculateur de moteur assure par ailleurs une interaction plus rapide entre tous les composants du groupe motopropulseur.

La puissance du bloc cinq cylindres est transmise à la route par une boîte automatique à double embrayage et sept rapports, caractérisée par des passages de rapport courts et un étagement plus sportif.

La nouvelle Audi RS 3 est le premier modèle d’Audi à être équipé de série d’un répartiteur de couple « Torque Splitter ». Une nouvelle technologie permet des dérapages contrôlés sur les routes fermées. Pour cela, Audi a même mis au point un mode de conduite spécial pour la RS 3 : le RS Torque Rear, un mode drift qui possède sa propre courbe caractéristique pour le Torque Splitter. Le mode RS Performance, créé spécifiquement pour le circuit, constitue une autre innovation inédite. Il utilise une configuration particulière du moteur et de la transmission et est précisément réglé pour les pneus semi slicks qui sont disponibles pour la toute première fois sur la RS 3 comme option d’usine. Ici, le Torque Splitter offre une conduite sportive, particulièrement dynamique selon l’axe longitudinal avec un sous-virage et un survirage aussi contenus que possible. Ces modes peuvent être sélectionnés via l’Audi drive select, qui propose aussi les profils suivants : comfort, auto, dynamic, RS Individual et efficiency.

En outre, la suspension sport RS de série comporte des amortisseurs de conception nouvelle ainsi qu’un système de vannes, tous deux propres à la RS 3.

Le véhicule est équipé de série de nouveaux freins en acier à six pistons largement dimensionnés qui permettront de dompter la puissance du cinq cylindres. Un système de freinage en céramique de 380 par 38 mm est disponible en option sur l’essieu avant, avec une courbe caractéristique de pédale spécialement adaptée au servofrein.

Le design de la nouvelle RS 3 dégage encore plus de dynamisme et de puissance que son prédécesseur. A l’avant, le large pare-chocs RS, la calandre Singleframe redessinée et sa grille caractéristique en nid d’abeilles, ainsi que les larges prises d’air confèrent à la sportive compacte une apparence expressive.

La RS 3 est équipée de série de phares LED plats en biseau, ainsi que de feux arrière LED avec clignotants dynamiques. Des phares Matrix LED sont proposés en option, avec contours de phare teintés qui contiennent des feux de jour numériques dans leurs angles extérieurs orientés vers le bas. Avec un champ de pixels de 3 x 5 segments de LED, ils créent un regard inimitable : l'animation dynamique de la fonction Leaving et Coming home se traduit par un drapeau à damiers qui apparaît dans le phare gauche, et le monogramme RS 3 s’affiche du côté conducteur. Lorsque le véhicule roule, le drapeau à damiers s’allume des deux côtés.

Un autre nouvel élément stylistique se cache derrière les passages de roue avant : une saisissante sortie d’air supplémentaire. Les bas de caisse avec garniture noire ont également été redessinés et, associés aux passages de roue évasés, contribuent au look expressif de la nouvelle RS 3. La voie avant a été élargie de 33 millimètres par rapport au modèle précédent. Sur la version Sportback, la voie arrière a augmenté de dix millimètres. La RS 3 est équipée de série de jantes moulées de 19 pouces arborant un design à 10 branches en Y. Les jantes à 5 branches en Y avec marquage RS disponibles en option transpirent littéralement le sport automobile. Pour la toute première fois, Audi montera également en option des pneus semi slicks Pirelli P Zero Trofeo R. Les touches de finition inspirées de l’univers de la course automobile se retrouvent aussi sur le pare-chocs arrière RS redessiné avec diffuseur intégré et le système d’échappement RS se terminant en deux grandes sorties ovales.

Deux couleurs exclusives ont été dédiées aux RS : Kyalami Green et Kemora Grey. Autre nouveauté, le toit de la Berline peut également être peint en option dans la couleur contrastante Brilliant Black. Différents éléments extérieurs, comme la calandre Singleframe en nid d’abeilles, arborent une teinte noire de série, soit avec finition mat, soit avec finition brillante. Proposé en option, le pack de finition Aluminium ajoute des accents sur le pare-chocs avant, l’insert de diffuseur et les garnitures des vitres. Quiconque souhaite encore renforcer la sportivité du look peut opter pour les inserts de bas de caisse en polymère renforcé de fibres de carbone. Ce matériau peut également être utilisé pour les boîtiers de rétroviseur extérieur, le spoiler du coffre de la Berline et le becquet de toit de la Sportback.

L’habitacle est également agrémenté de nombreux éléments spécifiques à la RS mettant la sportivité en exergue. Les affichages apparaissent sur l’Audi virtual cockpit plus de 12,3 pouces de série. Le régime moteur prend la forme d’un graphique à barres, tandis que la puissance et le couple sont donnés en pourcentage. En option, l’affichage du régime peut aussi adopter le nouveau design RS Runway, dans lequel les valeurs sont affichées dans le sens inverse, dans un graphisme qui rappelle une piste de décollage. Autrement dit, la vitesse la plus élevée est affichée à l’avant-plan et la vitesse la plus faible à l’arrière-plan. Par ailleurs, l’Audi virtual cockpit plus comprend l’affichage des forces g, des temps au tour et de l’accélération de 0 à 100 km/h, de 0 à 200 km/h, du quart de mile et du huitième de mile.

L’écran tactile de 10,1 pouces intègre le « RS Monitor » qui affiche la température du liquide de refroidissement, du moteur, de l’huile pour boîte de vitesses, ainsi que la pression des pneus.

Autre équipement disponible pour la première fois sur l’Audi RS 3, un affichage tête haute projette les informations pertinentes sur le pare-brise, dans le champ de vision direct du conducteur, en plus de l’indicateur de changement de rapport.

La sensation d’être dans une voiture de course est encore intensifié par le combiné d’instruments en fibre de carbone et les sièges sport RS arborant le gaufrage RS et des surpiqûres contrastantes anthracite.

La RS 3 est équipée de série d’un volant multifonction RS Sport gainé de cuir à trois branches et méplat. Il est doté de palettes de changement de vitesse intégrées de haute qualité en alliage de zinc coulé sous pression.

