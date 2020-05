Sami Lajmi : lappel de détresse dun jeune entrepreneur !

L’artiste Sami Lajmi a publié un long statut, ce jeudi 21 mai 2020, décrivant la dégradation de la situation financière de son entreprise à la suite de la crise du Covid-19, considérant qu’il s’agit d’une véritable descente en enfer et remettant en cause les mesures de soutien décrétées par le gouvernement.

Célèbre pour son spectacle Ziara et œuvrant dans le secteur culturel, de divertissement et de l’évènementiel, le jeune entrepreneur indique qu’il a été lésé par les mesures de confinement sanitaire, bien que ses affaires aient été assez florissantes. N’ayant pas eu recours aux primes du chômage technique, il comptait sur le secteur bancaire et les mesures annoncées par le gouvernement pour pouvoir payer ses salariés et ses fournisseurs, sauf qu’il n’a pas eu les réponses qu’il attendait. Les banques exigeaient des garanties réelles et ni son chiffre d’affaires, ni son historique n’étaient pris en considération.

« Aujourd’hui, ma situation est la suivante : mon entreprise va vers la faillite, des retours de chèques, des poursuites judiciaires sont en perspective, l’arrêt d’activité et par la suite l’arrêt officiel du spectacle Ziara. Ma demande à l’Etat : placez-nous en prison ! Pourquoi tout ce stress ? Nous n’avons pas peur des prisons. Placez tout le secteur en prison Que ça nous serve de leçon ! Pour qu’on apprenne à vivre comme des contrebandiers ».

Les mesures de confinement ont impacté plusieurs secteurs. Les PME sont les plus touchées. Les autorités ont pourtant promis des aides aux entreprises. Tous nos articles sur le Covid-19

S.H