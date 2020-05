Report du Sommet de la Francophonie prévu en décembre à Tunis

Le président de la République, Kaïs Saïed, et la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, ont eu un entretien téléphonique, le 19 mai 2020, et ont convenu de reporter le XVIIIe Sommet de la Francophonie, qui devait avoir lieu les 12 et 13 décembre 2020 à Tunis, à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Le président de la République a réaffirmé sa volonté d’abriter le XVIIIe Sommet, proposant que celui-ci se tienne à Djerba en 2021, à une date qui sera décidée par les autorités tunisiennes et l’OIF.

L'OIF s’est félicité de l’engagement de la Tunisie, réitérant son intérêt pour le thème « Connectivité dans la diversité : le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone », dont la pertinence a été renforcée par cette crise sans précédent.

S.H