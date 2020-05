Le représentant de la Banque mondiale en Tunisie reçu par Samir Majoul

Le président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) Samir Majoul a reçu, ce mercredi 20 mai 2020 au siège de la centrale patronale, le représentant de la Banque mondiale en Tunisie Tony Verheijen en présence de certains membres du bureau exécutif et de responsables de l’organisation.

La réunion a été consacrée à la situation économique actuelle de la Tunisie à la lumière des répercussions économiques et sociales de la pandémie Covid-19 et les efforts déployés par le pays pour limiter les effets de cette pandémie, ainsi que les moyens de relancer l'économie, d'améliorer le climat des affaires et de promouvoir l'investissement et l'exportation.

Les deux parties ont également discuté des programmes de coopération existants entre la Tunisie et la Banque mondiale dans de nombreux domaines, en particulier les secteurs prometteurs.

Pour rappel, la Tunisie fait face à une crise sanitaire aigue à cause de la propagation du Covid-19. Le pays est en confinement total depuis le 22 mars 2020 et en confinement ciblé depuis le 4 mai courant. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

I.N