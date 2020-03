Covid-19 : désormais un tri sera effectué à lentrée des hôpitaux publics

Des tentes ont été érigées devant les urgences de tous les hôpitaux publics pour faire le tri et interdire l’accès aux cas suspectés d’avoir contracté le covid-19. C’est ce qu’a indiqué, ce mercredi 25 mars 2020, le directeur général des structures de santé au sein du ministère Mohamed Mokded dans une déclaration à la TAP

Le ministère la Santé a pris toutes les dispositions nécessaires à cet effet. Il s’agit d’une unité qui permet de trier les patients qui arrivent aux urgences pour être sûr via des examens et tests qu’ils ne sont pas atteints du coronavirus et qu’ils ne contamineront pas les établissements sanitaires, comme cela a été le cas à l’hôpital Habib Bourguiba à Sfax, à l'hôpital La Rabta ou à la clinique de La Soukra.

Des espaces avoisinant ces urgences ont été aménagés pour accueillir les malades jusqu’à ce qu’on soit définitivement sûr de leur état et leur donner accès aux urgences et aux autres services.

A la date du 24 mars 2020, le nombre de contaminés par le Covid-19 a atteint les 114 cas dont 74 cas importés sur un total de 1.211 dépistages réalisés. 25 cas nouveau cas positifs sur 124 analyses ont été annoncés la veille. Il y a 11 cas admis dans les hôpitaux, dont 1 rétablissement et 4 décès.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et jusqu'au 4 avril 2020.

Tous nos articles sur le Coronavirus (covid-19) en Tunisie

I.N

Photo d'illustration