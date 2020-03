En violation du couvre-feu, du Takbir dans les rues à Sidi Hassine

La vice-présidente de la municipalité de Sidi Hassine a posté, ce soir du lundi 23 mars 2020, plusieurs vidéos en direct sur sa page Facebook personnelle montrant des habitants se ruant dans le quartier populaire 25-Juillet à Sidi Hassine (Tunis) scandant des « Allahou Akbar» (Takbir).

Au départ, les « Takbir » étaient scandés dans les maisons et sur les toits et on pouvait même entendre les voix d’enfants.

Par la suite, un groupe d’habitants est sorti sillonner les rues du quartier, toujours filmé par la responsable municipale qui, simultanément répondait aux commentaires de ses abonnés.

S.H