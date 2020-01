Sahbi Smara rejoint Al Karama

Le député et chef du bloc Al Mostakbal, Sahbi Smara a rejoint, ce mercredi 15 janvier 2020, le bloc parlementaire Al Karama, annonce la coalition sur sa page Facebook.

Bien que la coalition ait accueilli en fanfare cette nouvelle adhésion, plusieurs sympathisants l’ont dénoncée à cause du passé de Sahbi Smara et son parcours au sein du RCD dissous et tous les services qu’il a rendus à l’ancien régime, notamment à travers ses activités au sein de l’ATCE.

Le journaliste et homme politique, Sahbi Smara a été élu sur une liste indépendante à Kairouan.

S.H