Ouvrières agricoles, Kaïs Saïed, Mourad Zeghidi... Les 5 infos de la journée

Imprimer

Il est 23h voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 7 mai 2025 :

Les ouvrières agricoles manifestent à l'avenue Habib Bourguiba

Dess ouvrières agricoles venues de plusieurs régions ont manifesté à Tunis à l'appel du mouvement « Les Voix des ouvrières agricoles ».

Elles ont organisé une marche symbolique pour réclamer justice sociale, dignité et reconnaissance de leurs droits fondamentaux.

Le mouvement se distingue clairement des femmes agricultrices et dénonce la précarité, l'absence de contrats et de couverture sociale.

Leur deuxième congrès national vise à structurer leur lutte et unifier leurs revendications.

Elles veulent inscrire durablement leur cause dans l’agenda social et politique tunisien.

Kaïs Saïed insiste sur le rôle de la fonction législative dans la « libération nationale »

Kaïs Saïed a reçu à Carthage Brahim Bouderbala et Imed Derbali, présidents de l’ARP et du Conseil des régions. Il a insisté sur le rôle clé du pouvoir législatif dans la poursuite de la libération nationale. Le président a reconnu la légitimité des divergences, à condition qu’elles servent un but commun. Il a souligné l’importance d’une construction nationale durable et irréversible. Saïed a aussi appelé à des solutions novatrices face au chômage, à la précarité et à l’exclusion.

Conférence de presse sur les affaires judiciaires de Mourad Zeghidi prévue le 7 mai

La famille, les amis et le comité de défense de Mourad Zeghidi ont organisé une conférence de presse au siège du SNJT, dénonçant sa détention arbitraire depuis le 11 mai 2024. Zied Dabbar, président du SNJT, a exprimé sa solidarité et a appelé à respecter les droits et libertés des journalistes. L’avocat Fethi El Mouldi a affirmé que Zeghidi, malgré sa détention, gardait le moral et avait assumé ses propos. Il a dénoncé l’arrestation de Zeghidi comme un message et un changement dans le paysage médiatique. L’avocat a également souligné les irrégularités concernant son incarcération, notamment le rejet de deux demandes de libération conditionnelle. L’affaire est toujours en instruction, avec des accusations d’association de malfaiteurs et de blanchiment d’argent, bien que les éléments à charge restent flous.

Avocats sans frontières réclame la libération d'Ahmed Souab

Avocats sans frontières (ASF) a exprimé son soutien à l'avocat Ahmed Souab, après le rejet de sa demande de libération.L'organisation a dénoncé le ciblage des membres des comités de défense dans les dossiers relatifs aux droits humains.Me Souab, une figure du droit administratif, a été placé en garde à vue le 21 avril pour une déclaration sur les pressions exercées sur les juges. ASF a réaffirmé son soutien aux efforts pour lever cette injustice. L'avocat reste en détention après le rejet de sa demande de libération.

LTDH et FTDES : appel à un Congrès national pour les droits, les libertés et la démocratie

La Ligue tunisienne de défense des Droits de l’Homme (LTDH) et le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) annoncent la tenue d’un Congrès national pour les droits, les libertés et une République démocratique, le 31 mai 2025. Ce congrès survient dans un contexte marqué par des arrestations arbitraires et des condamnations d’opposants, renforçant la perception d’une dérive autoritaire depuis le 25 juillet 2021. Les deux organisations soulignent un regain de mobilisation citoyenne et appellent à une riposte collective contre l’autoritarisme. L’objectif du congrès est de créer un cadre d’action commun pour résister aux dérives actuelles et proposer des alternatives crédibles. Ils exigent la libération des détenus politiques, l’abrogation des lois liberticides et la restauration de la démocratie en Tunisie.