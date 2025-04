Le président Kaïs Saïed met en garde contre l’impunité au sein de l’administration

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, dans l’après-midi du lundi 7 avril 2025, au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zanzri. L’entretien a porté sur le fonctionnement de plusieurs services publics, d’après un communiqué publié par Carthage à 0h57.

À cette occasion, le chef de l’État a réitéré que toute entité au sein de l’administration qui ne fournit pas aux citoyens les services requis dans les meilleures conditions, ou qui ne cherche pas à lever les obstacles auxquels ils font face, fera l’objet de poursuites légales. Il a ajouté que tout responsable contre lequel des indices concordants laissent penser qu’il sert des intérêts autres que ceux du peuple tunisien, devra faire l’objet de procédures disciplinaires. Et si les actes en question relèvent d’infractions pénales, ils devront être déférés devant la justice afin qu’elle se prononce.

Kaïs Saïed a également insisté sur l’urgence de donner leur droit au travail à des milliers de citoyens qui l’attendent légitimement. De nombreuses personnes, dit-il, sont dignes de ce droit, animées par un patriotisme ardent, une volonté sincère de construire et de contribuer au développement du pays, avec un regard tourné vers l’avenir. Il les a opposées à ceux qui considèrent le pouvoir comme un butin ou un prolongement de tel ou tel lobby.

Par ailleurs, le président a évoqué plusieurs projets de lois et décrets qui seront soumis lors du prochain conseil des ministres. Il a précisé, à ce propos, que la priorité absolue devait être accordée au volet social. Selon lui, la stabilité ne peut être atteinte que par la justice, et la croissance ne peut être réelle que dans un climat équilibré, garantissant les droits des travailleurs comme ceux des employeurs, et assurant une répartition équitable des retombées de l’investissement au bénéfice de tous.

M.B.