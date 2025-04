Kaïs Saïed, migration, éducation, Gaza… Les 5 infos du week-end

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 5 au 6 avril 2025.





Kaïs Saïed : aucun nouvel accord de réadmission n'a été signé avec l’Italie

En marge de sa visite au mausolée Habib Bourguiba à l’occasion du 25e anniversaire de la disparition du leader du mouvement national, le président de la République Kaïs Saïed a tenu, dimanche 6 avril 2025, un point de presse au cours duquel il a répondu à plusieurs questions des journalistes, notamment sur les questions migratoires, la désinformation et les accusations de déstabilisation de l’État. Dès les premières minutes de son intervention, le chef de l’État a dénoncé la prolifération de rumeurs et de fausses informations, souvent diffusées, par des figures politiques « rejetées par le peuple tunisien » et « liées à des réseaux étrangers ». Il a mis en cause la manipulation d’images d’archives utilisées pour alimenter ces narratifs.

Kaïs Saïed préside un conseil ministériel portant sur le Conseil supérieur de l'éducation

Le chef de l’État, Kaïs Saïed, a présidé, le 4 avril 2025, un conseil ministériel ayant porté sur divers projets de loi et arrêtés, dont le texte relatif à la gestion administrative et financière du Conseil supérieur de l’éducation. Selon un communiqué de la présidence, le conseil ministériel a, aussi, étudié deux textes portant sur le fonctionnement des conseils locaux, régionaux et de districts et sur la prime octroyée aux membres de ces structures. « Le président a assuré que cette édification correspondait au processus de la révolution et que le peuple tunisien avançait en avant dans le but de réaliser ses objectifs et de mettre en échec toute manœuvre ayant pour but un retour en arrière », a ajouté la même source.

Le taux d’inflation grimpe légèrement et atteint 5,9%

Le taux d’inflation du mois de mars 2025 a légèrement augmenté, atteignant 5,9% contre 5,7% au mois de février, indique, dimanche 6 avril 2025 , l’Institut national de la statistique (INS). Par ailleurs, les prix à la consommation mensuels ont connu, au mois de mars 2025, une hausse de 0,9% après une baisse de 0,1% le mois précédent. Cette hausse est, principalement, attribuée à la hausse des prix des produits alimentaires de 2% et des prix des produits de l’habillement de 2,9%, selon une note de l’INS consacrée à l’indice des prix à la consommation au titre de mars 2025.

Massacre à Gaza : des Tunisiens manifestent devant l'ambassade des USA

Plusieurs centaines de Tunisiens se sont regroupés, aujourd'hui 5 avril 2025, devant le siège de l'ambassade des USA en Tunisie. Les manifestants ont choisi de se rassembler à cet endroit afin d'exprimer leur colère et leur exaspération quant à l'attitude des USA et son soutien à l'entité sioniste malgré les atrocités ayant eu lieu à Gaza.

Éducation : l'UGTT annonce une grève les 28 et 29 avril

La fédération générale de l'enseignement secondaire relevant de l'UGTT a annoncé la tenue d'une grève de deux jours les 28 et 29 avril 2025 à la suite des négociations avec le ministère de l'Éducation. Dans une déclaration accordée le 5 avril 2025 à l'agence Tunis Afrique Presse, le secrétaire général de la Fédération générale de l'enseignement secondaire, Mohamed Safi a indiqué que la grève concernait les écoles, les collèges et les lycées et que d'autres formes de protestations auront lieu dans les régions à partir du 7 avril 2025.