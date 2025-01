Henri d'Aragon : le taux de refus des demandes de visa pour les Tunisiens en 2024 s’élève à 21%

Le porte-parole officiel de l'ambassade de France en Tunisie, Henri d’Aragon, a accordé, vendredi 10 janvier 2025, une interview à Jawhara FM pour évoquer les multiples facettes de la coopération et du partenariat entre la France et la Tunisie, ainsi que leurs perspectives.

Dans son intervention en langue arabe, Henri d’Aragon a tenu à exprimer son attachement à la Tunisie, un pays qu’il affectionne depuis son enfance. Il a rappelé l’histoire commune entre la Tunisie et la France ainsi que leurs liens historiques, économiques et culturels.

Henri d’Aragon a mis l’accent sur l’importance de la diplomatie de terrain. « Comme vous pouvez le constater à travers la mini-série "Au cœur de la diplomatie de terrain", l’action sur le terrain est essentielle pour maintenir la communication et renforcer les relations bilatérales de manière concrète. Elle permet de consolider les liens économiques et culturels ».

Revenant sur la célébration de la Journée mondiale de la langue arabe, le 18 décembre 2024, le responsable diplomatique a souligné l’attachement de la France à la promotion, à la valorisation et à l’enseignement de la langue arabe, d’autant plus qu’elle est la deuxième langue la plus pratiquée en France. Il a ajouté que, sur le plan diplomatique, la langue arabe représente un atout majeur pour les agents et les ambassades, en tant que langue de communication et de travail, particulièrement dans la région d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, ainsi qu’au sein des organisations internationales et régionales.

Par ailleurs, il a indiqué que les relations diplomatiques doivent reposer sur le principe du « gagnant-gagnant », rappelant que la France est le premier investisseur en Tunisie, tout en soulignant l’importance du volume des échanges entre les deux pays.

Concernant l’octroi des visas, Henri d’Aragon a déclaré que le taux de refus des demandes de visa pour les Tunisiens en 2024 s’élevait à seulement 21 %. Il a précisé que ces refus étaient principalement dus à des dossiers incomplets, tout en rappelant que la France reste le premier pays à délivrer des visas Schengen en Tunisie.

Dans le même contexte, le porte-parole a dénoncé la pratique de certaines agences de voyages consistant à vendre des rendez-vous pour les visas à des prix exorbitants. Il a qualifié ces pratiques d’inacceptables et a insisté sur les efforts déployés pour lutter contre de telles dérives.





S.H