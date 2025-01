Noureddine Taboubi : l'UGTT restera forte et unie !

Le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a affirmé que la centrale syndicale demeurait forte et respectait la diversité des opinions et les avis divergents.

Dans une allocution prononcée le 25 décembre 2024, lors de la réunion de la Fédération syndicale de la femme et des jeunes travailleurs, et relayée par Echaab News, Noureddine Taboubi a assuré que l'UGTT, malgré toutes les crises qu'elle a traversées, avait su préserver sa force. Selon lui, ces épreuves ont contribué à renforcer la démocratie et l'unité au sein de la centrale syndicale.

Il a souligné que la force de l'UGTT résidait dans sa diversité et la richesse des idées portées par ses affiliés. Tout en reconnaissant l’existence de différences, il a réitéré que la centrale syndicale resterait unie et victorieuse. Il a également précisé que toutes les décisions seront prises dans le strict respect des statuts et du règlement intérieur de l'UGTT.

S.G