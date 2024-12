Kamel Idir : la FTF n’est pas une institution bancaire et les clubs doivent rembourser leurs dettes

Le président du Comité de normalisation chargé par la Fédération internationale de football (FIFA) de gérer les affaires de la Fédération Tunisienne de Football (FTF), Kamel Idir, a déclaré que « la Fédération tunisienne de Football (FTF) n’est pas une institution bancaire et les clubs sont tenus de rembourser leurs dettes exigées par la Confédération africaine de football (CAF) ».







Il a ajouté que ces dettes ont été réclamées suite aux litiges soumis au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) qui avait rendu ces sentences d’une manière définitive et obligatoire.





À l’issue de l’Assemblée générale extraordinaire (AGE) de la FTF, tenue hier samedi 21 à Gammarth (banlieue nord de Tunis), Kamel Idir a souligné que les relations entre la fédération et les clubs doivent être davantage transparentes en termes de transactions financières, sachant que le mandat de la FTF n’a pas pour vocation de créer des emplois.





Il a relevé la nécessité d’établir une relation claire et de ne pas s’engager dans un débat avec les clubs sur la question des droits de diffusion télévisée et d’autres droits de telle ou telle partie, ajoutant dans ce cadre que « le prochain bureau fédéral devra informer mensuellement les clubs de leurs dettes et leurs recettes afin de ne pas aggraver leurs problèmes financiers ».





Les clubs procèdent à des recrutements non étudiés suite auxquels ils se retrouvent, après avoir dépensé d’énormes sommes, face à des litiges devant le TAS, en raison du manquement de ces derniers à leurs obligations financières envers les joueurs recrutés. Il en résulte ensuite des milliards de dettes et d’amendes, tout ceci nécessite un réexamen des méthodes de gestion des clubs tunisiens.

Il a indiqué que la CAF a demandé aux clubs de rembourser leurs dettes issues des litiges émanant des sentences obligatoires du TAS, sachant que la Fédération n’est pas concernée par ce sujet puisqu’il s’agit d’une décision de l’instance continentale qui accorde les licences.





S.H