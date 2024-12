Issam Chouchene plaide pour la diversification des ressources financières en Tunisie

Le président de la commission des finances, Issam Chouchene, a estimé que la même Loi de finances devrait être appliquée sur une dizaine d'années. Selon lui, le texte de 2025 devrait être préservé, et il suffirait à l'Assemblée des Représentants du Peuple d'y apporter, chaque année, quelques modifications mineures.

Invité le 20 décembre 2024 à "Expresso" de Wassim Ben Larbi sur Express FM, Issam Chouchene a souligné l'importance de la stabilité fiscale en Tunisie. Il a évoqué l'impact de l'adoption d'un nouveau code d'investissement et d'un nouveau code des changes. Selon lui, les investisseurs passent des mois à chercher et étudier les lois en vigueur en raison de leur dispersion dans plusieurs textes. Le président de la commission des finances a expliqué que la réticence des investisseurs concernait même les Tunisiens. Il a indiqué que l'état des infrastructures dans les zones intérieures ne les encourageait pas à s'y installer.

Issam Chouchene a critiqué le manque de diversification dans les mécanismes de mobilisation des ressources financières au profit de l'État. Il a appelé le gouvernement à envisager des mesures concernant les énergies renouvelables et l'agriculture. Le député a également estimé que la Loi de finances n'était qu'un des nombreux textes influençant l'économie nationale et que le changement était possible à travers d'autres réformes. Il a assuré que les élus avaient proposé des mesures dans ce cadre à plusieurs reprises.

S.G