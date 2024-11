Elle l'accuse de conflit d'intérêt, Fatma Mseddi s’attaque au ministre de l’Emploi

La députée Fatma Mseddi a adressé, ce jeudi 21 novembre 2024, une correspondance officielle au ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, pour lui demander des explications sur des allégations de conflits d’intérêts liés à ses activités.

Dans ce document, dont Business News a obtenu une copie, Fatma Mseddi questionne le ministre sur la gestion de trois centres de formation qu’il posséderait et qui seraient toujours en activité. Elle estime que cela contrevient à la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, qui interdit à un ministre d’exercer une activité directement liée à son domaine de compétence.

La députée affirme également, en disant s’appuyer sur des informations extraites du registre national des entreprises, que Riadh Chaoued aurait créé une société spécialisée dans la formation et le conseil avant l’écoulement du délai légal de cinq ans après sa démission, survenue le 1er septembre 2022. De plus, elle souligne que le ministre serait actionnaire dans plusieurs entreprises aux côtés du président de la chambre nationale des bureaux d'études, de conseil et de formation affiliée à l’Utica.

Dans sa correspondance, Fatma Mseddi adopte un ton mesuré, précisant qu’elle "croit savoir" ces faits, sans toutefois en garantir la véracité. Elle invite le ministre à instruire ses services pour enquêter sur ces supposées irrégularités et à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer qu’aucun conflit d’intérêts ne subsiste.

R.B.H