Tunisie - Koweït : signature de quatorze accords dans différents domaines

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a accueilli ce mercredi 20 novembre 2024, au siège du ministère, son homologue koweïtien, Abdullah Ali Abdullah Al-Yahya. Ce dernier effectuait une visite officielle en Tunisie les 19 et 20 novembre 2024 à l’occasion des travaux de la quatrième session de la commission mixte tuniso-koweïtienne.

Les deux ministres ont co-présidé les travaux de cette commission à l’Académie diplomatique internationale de Tunis (ADIT). À l’issue des travaux, ils ont signé quatorze accords, dont le procès-verbal de la commission mixte et un mémorandum d’entente entre l’Académie diplomatique internationale de Tunis et l’Institut diplomatique Saud Al-Nasser Al-Sabah du Koweït.

Ces accords portent sur divers domaines, notamment la modernisation et le renouvellement des lignes ferroviaires pour le transport du phosphate, le développement de l’industrie et du tourisme, l’amélioration des services aériens entre les deux pays, l’échange de main-d’œuvre dans le secteur civil, la coopération dans les affaires sociales, la normalisation, l’accréditation et l’évaluation de la conformité, ainsi que les projets liés au sport, à la météorologie et au climat.

