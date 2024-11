Ahmed Neffati : Abdellatif El Mekki a été agressé à plusieurs reprises depuis 2023

Imprimer

Ahmed Neffati, membre du parti d’Abdellatif El Mekki, Âmal w Injaz, a déclaré, ce mercredi 20 novembre 2024, sur les ondes de Jawhara FM, que l’ancien ministre avait été victime d’un « crime odieux », après avoir été agressé dans son propre jardin.

« Depuis novembre 2023, Abdellatif El Mekki a été agressé à de nombreuses reprises et de différentes manières. On est même allé jusqu’à s’en prendre à ses enfants. Hier, alors qu’il se trouvait dans son jardin, il a été aspergé par le voisin, à travers sa fenêtre, de liquide corrosif. Cette même fenêtre, qui donne sur son domicile, Abdellatif El Mekki détient une décision de justice pour la condamner, mais celle-ci n’a pas été appliquée », a expliqué Ahmed Neffati.

Il a précisé qu’Abdellatif El Mekki portait un chapeau, ce qui a permis de limiter l’étendue de ses blessures. Toutefois, il souffre d’une brûlure au deuxième degré au niveau du cou.

« Nous ne savons pas encore quel produit a utilisé le voisin, qu’Abdellatif El Mekki a dénoncé à plusieurs reprises à la justice, en vain. On se demande s’il est protégé, étant donné l’absence de sanctions malgré plusieurs plaintes. Il y a lieu de se poser des questions. Abdellatif El Mekki est rentré à son domicile hier soir. Il ne souhaite pas que l’affaire prenne de grandes proportions, mais nous ne pouvons pas rester silencieux face à une telle agression. Nous allons suivre ce dossier de très près », a conclu Ahmed Neffati.

Le secrétaire général du parti « Âmal w Injaz » (Travail et Réalisation, NDLR) et candidat exclu de la présidentielle d’octobre, Abdellatif El Mekki, a été agressé à son domicile et subi des brûlures chimiques aux yeux, au visage et au cou. Il a dû être transporté à l’hôpital des grands brûlés.

Le ministère public près le tribunal de première instance de Tunis 2 a autorisé les agents de sécurité de Sidi Bechir à placer deux frères originaires d’El Ouardia sur la liste des personnes recherchées. Ils sont soupçonnés d’être à l’origine de l’agression.

M.B.Z