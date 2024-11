Un projet de loi pour interdire la diffusion des prévisions météorologiques non officielles

Le ministre des Transports, Rachid Amri, a annoncé qu'un projet de loi visant à réglementer la diffusion de prévisions météorologiques non officielles sera prochainement présenté par l'Institut national de météorologie.

Lors de la plénière commune consacrée, le 17 novembre 2024, au budget de l'État et au projet de Loi de finances 2025 pour le ministère des Transports, Rachid Amri a précisé que cette initiative vise à interdire la publication de données météorologiques provenant de sources non officielles. L'objectif est de mettre fin à la confusion engendrée par la circulation de ces informations.

Le ministre a également souligné que de nombreuses pages Facebook publient et partagent des données non vérifiées, collectées auprès de diverses sources, ce qui contribue à un climat de désordre et de désinformation.

S.G