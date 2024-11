Ministère de l’Éducation : tout enseignant qui donne des cours particuliers s’expose à des poursuites

Dans un communiqué publié mardi 12 novembre 2024, le ministère de l’Éducation a tenu à rappeler qu’il était formellement interdit de donner des cours particuliers en dehors des établissements éducatifs, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à la révocation et des poursuites judiciaires.

Le ministère a ainsi rappelé à tous les membres de la communauté éducative l'importance de respecter les dispositions du décret n° 1619 de l'année 2015, qui définit les conditions d'organisation des cours de soutien et des cours particuliers au sein des établissements scolaires publics. « Cela vise à renforcer la gouvernance et la protection du système éducatif, à préserver le statut des enseignants, et à garantir l'égalité et l'équité entre tous les élèves. De plus, cela cherche à limiter le phénomène des cours particuliers en dehors des établissements publics », indique le communiqué.

Le ministère souligne également que les enseignants des écoles primaires, des collèges et des lycées relevant de son autorité sont strictement interdits de dispenser des cours particuliers en dehors des établissements publics. « Tout contrevenant s'expose à une suspension conservatoire, à un passage en conseil de discipline et à des sanctions pouvant aller jusqu’à la révocation, en plus de poursuites judiciaires ».

Le communiqué a aussi averti les parents des dangers de pousser leurs enfants à prendre des cours particuliers en dehors des établissements publics et du cadre légal.

H.K