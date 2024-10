Kaïs Saïed appelle au déblocage de plusieurs grands projets

Imprimer

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, jeudi 17 octobre 2024, le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, au palais de Carthage.

Cette rencontre a porté, d'après un communiqué de Carthage, sur le fonctionnement de l'action gouvernementale et sur la nécessité d'accélérer la préparation de nouvelles législations pour remplacer celles qui ne sont plus applicables.





Au cours de cet entretien, plusieurs grands projets ont été passés en revue, notamment la construction d'une nouvelle ligne ferroviaire reliant le nord et le sud du pays, ainsi que l'acquisition rapide de plusieurs bus pour alléger les difficultés de transport que rencontrent quotidiennement les citoyens.

Le président de la République a souligné l'importance de réduire les délais pour la réalisation de plusieurs projets retardés ou délibérément bloqués, alors que les fonds alloués sont disponibles.

Il a insisté également sur l'urgence de réaménager le complexe olympique d'El Menzah et de le relier au centre-ville, ainsi que sur d'autres projets nationaux, tels que la cité médicale de Kairouan et le remplacement de l'électricité par des énergies renouvelables dans tout le pays.





La rencontre a également permis d'aborder le projet de loi concernant l'octroi du statut de collectivité locale aux conseils locaux et régionaux qui formeront les futurs conseils des districts, y compris le Conseil national des régions et des districts. "La révolution du 17 décembre 2010 est partie de l'intérieur du pays, et la nouvelle base de gouvernance doit être en phase avec le processus révolutionnaire", indique le communiqué présidentiel.





S.H