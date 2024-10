PLF 2025 - Mesures fiscales pour encourager la mobilité électrique

Le projet de Loi de Finances 2025 (PLF 2025) prévoit des mesures visant à contribuer au développement du transport électrique et encourager l’utilisation des voitures basées sur les énergies alternatives.





En effet, l’article 32 prévoit une réduction de la TVA à 7% et l’exonération des droits de douane pour les voitures de tourisme et des véhicules utilitaires multifonctions d’un moteur électrique et d’un moteur thermique pouvant être rechargés avec un appareil externe, selon le projet de la loi de Finances.





Il s’agit également de la réduction des droits de douane qui passent de 43% à 10% et de la TVA de 19 à 7% pour ce qui est des appareils de recharge pour véhicules et vélos électriques importés, jusqu’au 31 décembre 2027.





