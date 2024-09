Kamel Maddouri évoque un modèle de développement inspiré par la constitution

Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé le 23 septembre 2024 une réunion ministérielle consacrée à la balance économique pour l'année 2025.

Pendant cette réunion, une présentation du cadre général et de la méthodologie utilisée pour l'élaboration du projet de loi a eu lieu. Une analyse de la situation économique actuelle et l'élaboration d'hypothèses visant à stimuler le développement et l'amélioration du niveau de vie des citoyens, conformément aux instructions du président de la République, ont été effectuées.

M. Maddouri a souligné l'importance d'un nouveau modèle de développement inspiré par la constitution, mettant l'accent sur le développement régional et les fondements de l'État social. Il a également souligné l'importance de la cohérence entre la vision du plan de développement et les politiques publiques, ainsi que le lancement de projets stratégiques et la mise en place d'un cadre pour surmonter les obstacles à ces projets.

Kamel Maddouri a également souligné la nécessité d'améliorer le climat d'investissement, d'évaluer les petites et moyennes entreprises, de promouvoir la création de sociétés communautaires, d'optimiser l'efficacité des modes de développement régional, en particulier dans les zones intérieures du pays, et de promouvoir la création de projets chez les jeunes et les femmes.

