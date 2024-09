Création du réseau tunisien des droits et des libertés

Un groupe de partis politiques et d'organisations a annoncé la création, aujourd'hui 4 septembre 2024, du réseau tunisien des droits et des libertés et l'État de droit. Il s'agit d'une structure visant à œuvrer et à militer pour la préservation des droits et des libertés par l'organisation de rassemblements tel que celui prévu pour le 13 septembre 2024.

Le communiqué annonçant la constitution de ce réseau a indiqué que le président de la République, Kaïs Saïed avait exploité les larges prérogatives qu'il s'était octroyées par le biais de la constitution de 2022. Les signataires de ce communiqué ont accusé ce dernier de porter atteinte à la liberté d'expression et de harcèlement des opposants, des journalistes et des citoyens à travers des arrestations arbitraires.

Ils ont critiqué le recours au discours incitant à la haine et basé sur les complots afin de justifier la crise économique et de dissimuler l'absence d'une vision et de politiques publiques effectives. Le réseau a considéré que le climat actuel n'était pas propice à la tenue d'une élection présidentielle transparente. Le communiqué a évoqué une politique de répression et d'une atteinte au principe de concurrence loyale entre les différents candidats.

Ce réseau a été fondé par treize associations et neuf partis politiques. Pour les organisations, il s'agit de la LTDH, le collectif Soumoud, le SNJT, le FTDES, l'UGET, la Dynamique féministe (comportant huit associations), l'ATFD, I-Watch, Intesection, ONDCE, Femmes et Leadership et Bayti. Quant aux partis, il s'agit du Parti des Travailleurs, Al Massar, Afek Tounes, Ettakatol, le Parti Socialiste, Al Qotb, Al Jomhouri, Attayar et le Parti Social-Libéral.

S.G