Kaïs Saïed s'entretient avec le Premier ministre irakien

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi 28 août 2024, le Premier ministre irakien, Mohammed Chia al-Soudani, en visite officielle en Tunisie, annonce un communiqué publié par Carthage.

Le président de la République a réaffirmé, à cette occasion, l’attachement de la Tunisie à un certain nombre de questions, au premier rang desquelles « le droit du peuple palestinien frère à recouvrer ses pleins droits et à établir son État indépendant », soulignant qu'il faut intensifier les efforts pour mettre fin à la guerre génocidaire qui fait chaque jour des dizaines de martyrs.

Sur le plan bilatéral, Kaïs Saïed a exprimé la ferme volonté de la Tunisie de développer les liens de fraternité, de coopération et d'échange avec l'Irak selon des « méthodes différentes et de nouveaux modes de travail et de partenariat dans le cadre d'une vision globale basée sur les objectifs communs des deux pays ».

La Tunisie souhaite ainsi renforcer davantage les relations bilatérales avec l'Irak dans plusieurs domaines, notamment le transport aérien, le tourisme, la culture, l'énergie, l'agriculture et le commerce, d'après le communiqué présidentiel.

M.B.Z