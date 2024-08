Aram Belhadj critique la gestion budgétaire de l’État

Le docteur en sciences économiques, enseignant-chercheur à l'Université de Carthage et expert consultant, Aram Belhadj, a sévèrement critiqué la gestion budgétaire de l’État.

« Nous programmons le budget de l'année, qui présente un déficit de 11.500 millions de dinars. Dans les six premiers mois de cette même année, nous atteignons un excédent d’environ 500 millions de dinars. Et en fin d'année, nous nous retrouvons avec un déficit plus important que celui programmé au départ ! a affirmé l’expert dans un post Facebook daté de mardi 27 août 2024.

Et d’ajouter : « "Celui qui a dit "le budget en Tunisie est un genre d’épicerie" avait raison ! ».





Rappelons que le ministère des Finances a publié les résultats provisoires de l’exécution du budget de l’État à fin juin 2024. Des chiffres qui font état d’un excédent budgétaire qui a largement augmenté, passant de 26,3 millions de dinars fin juin 2023 à 488,7 millions de dinars fin juin 2024.

I.N.