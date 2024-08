Yassine Turki prend officiellement ses fonctions à la TSB

Yassine Turki, proposé le 22 juin dernier en tant que directeur général de la Tunisian Saudi Bank (TSB, ex Stusid), a pris officiellement ses fonctions à compter du 8 août 2024, a indiqué un communiqué de la banque daté de lundi 19 août 2024.

Rappelons que Yassine Turki, un transfuge de la BNA Bank, avait peiné à occuper son nouveau poste car son prédécesseur, Nabil Chahdoura nommé par le ministère des Finances en octobre 2022, avait refusé de quitter son poste.

Ce dernier avait argué que le ministère ne pouvait pas nommer et limoger le directeur général et qu’il s’agit là des prérogatives exclusives du conseil d’administration. Or, à cette époque le conseil d’administration ne s’était pas réuni et il n’avait pas exprimé une réelle volonté de limoger un directeur général moins de deux ans après sa nomination.

Notons que Yassine Turki dispose d’une expérience de plus de trente ans dans le domaine bancaire. Il est un ancien cadre de la BNA Bank où il a passé vingt ans pour rejoindre, en 2013, les équipes de la TSB en tant que directeur de l’audit interne et de l’inspection de la banque.

Il est titulaire d’un diplôme HEC de l’Institut des hautes études commerciales de Carthage en 1992 et d’un diplôme de l’Institut des techniques de banque de Paris en 2001.

« M. Turki aura la responsabilité d’assainir la situation de la TSB et l’objectif de repositionner la banque sur le chemin de l’excellence et l’accélération de sa transformation digitale pour une meilleure qualité de service », a indiqué le même communiqué.

I.N. avec communiqué