Présidentielle : un candidat potentiel auditionné dans le cadre d’une enquête pour falsification de parrainages

Le porte-parole du Tribunal de première instance de Jendouba, Alaeddine Aouadi, a indiqué, lundi 19 août 2024, dans une déclaration accordée à la Tap, que le Parquet a autorisé l’ouverture d’une enquête judiciaire sur fond de suspicion de falsification de parrainages à Ghar Dimaou.

Deux citoyens, ont, en effet, rapporté avoir découvert que leurs données personnelles ont été utilisées à leur insu pour compter parmi les parrainages récoltés par un des candidats potentiels à la présidentielle d’octobre. Alaeddine Aouadi n’a pas cité le nom du candidat en question.

L’unité de recherche a entamé l’enquête et a auditionné la personne chargée de récolter les parrainages pour le compte du candidat ainsi que le candidat lui-même. L’enquête se poursuivra avec les auditions et le rapport scientifique qui permettra de révéler s’il y a eu falsification, a précisé le porte-parole du tribunal.

La chambre criminelle d'été près le Tribunal de première instance de Jendouba avait, rappelons-le, condamné le 14 août 2024, le chanteur et candidat non retenu à la présidentielle, Karim Gharbi, alias K2Rhym, à quatre ans de prison ferme et à cinq mille dinars d’amende avec une interdiction à vie de se présenter aux élections. K2Rhym était accusé d’achat de parrainages et de manipulation d’électeurs.

M.B.Z