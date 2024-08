Présidentielle : des députés appellent les autorités à agir contre les obstacles rencontrés par les candidats

Imprimer

Deux députés, le président et le vice-président de la commission des droits et des libertés au Parlement, ont rendu public un communiqué, jeudi 1er août 2024, pour réagir aux informations faisant état des obstacles rencontrés par les candidats à la présidentielle pour l'obtention des documents nécessaires au dépôt de leurs candidatures.



Ils ont appelé les autorités concernées à vérifier l'existence de ces obstacles et agir en vue de les lever, tout en accélérant la prise des mesures nécessaires afin de délivrer les documents nécessaires aux candidats pour compléter leur dossier conformément aux dispositions de la loi. Ils considèrent que cela permettra de barrer la route à tous ceux qui tentent de remettre en cause le processus électoral et son intégrité.



Les députés appellent l'Instance supérieure indépendante pour les élections à jouer son rôle sur un pied d'égalité et d'intervenir d'une manière positive pour bloquer la route face à ceux qui essaient d'entraver l'opération électorale.





S.H