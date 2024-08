Des candidats à la présidentielle signent un communiqué commun et dénoncent les violations

Plusieurs personnalités ayant exprimé leur intention de se présenter à la présidentielle ont rendu public un communiqué commun, mercredi 31 juillet 2024, pour dénoncer les nombreuses violations et abus ayant été commis, et touchant presque tous les candidats sérieux concernés par le scrutin national.







Les signataires estiment que ces pratiques révèlent une volonté claire de les exclure et de les entraver, afin de laisser le champ libre à un candidat en particulier, ce qui menace la crédibilité du processus électoral dans son ensemble.

Face à cette situation qui porte atteinte aux fondements mêmes de la concurrence loyale, les signataires de ce communiqué, bien que rivaux dans la compétition électorale, disent se rejoindre sur les valeurs nationales et démocratiques, ainsi que sur le respect du peuple en tant qu'arbitre final dans le choix de ses représentants.







Les signataires dénoncent les harcèlements arbitraires et la pression sécuritaire exercée sur de nombreux militants engagés dans les campagnes de collecte de parrainages, qui ont conduit à l'arrestation de nombreux coordinateurs et à la saisie de parrainages. Ils tiennent le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'État à la Sécurité pour responsables de cette violation de la neutralité et demandent la libération des personnes arrêtées et la restitution des parrainages saisis.

Ils affirment que priver la majorité des candidats à l'élection de leur droit d'obtenir leur bulletin n°3 est une violation d'un droit constitutionnel et civil, et ouvre la voie à l'intervention du ministère de l'Intérieur et à l'utilisation illégale des appareils de l'État dans le processus électoral, en contradiction avec les principes les plus élémentaires des droits politiques et civils. Ils soulignent aussi qu'il aurait été possible pour l'Instance électorale de demander ce document directement aux services du ministère de l'Intérieur pour éviter un tel détournement et de telles manipulations.

Ils appellent à la délivrance immédiate du bulletin n°3 à tous les candidats et rappellent que la privation des droits civils et politiques ne peut être faite que sur une décision judiciaire complémentaire et définitive, ce qui n'est le cas pour aucun des candidats.





Ils tiennent l'Instance électorale, qui a annoncé une responsabilité pleine et entière sur ce processus, pour responsable de la complication des procédures et des conditions, en contradiction avec les textes en vigueur et la loi électorale, en plus des violations graves enregistrées et du silence inquiétant qui a accompagné les jours passés, malgré les cris d'alarme et les dénonciations lancées par de nombreux candidats. Ils considèrent que ce silence injustifié s'élève au rang de complicité avec une volonté cachée de transformer la course électorale en une farce et un crime contre le peuple tunisien.

Les signataires appellent de ce fait l'Isie à prolonger la période de collecte des parrainages, en respect du calendrier électoral, considérant que la collecte effective des parrainages n'a commencé que le 10 juillet. Ils demandent également à l'Instance de veiller à la liberté des citoyens de parrainer tout candidat de leur choix et de respecter leurs données personnelles, loin de toute intimidation ou menace.





Ils appellent tous les médias tunisiens à jouer leur rôle d'information, de discussion des programmes électoraux et d'organisation de débats entre les candidats dans un esprit de neutralité, d'équité et d'égalité des chances.



Ils appellent le Tribunal administratif à jouer son rôle historique en l'absence délibérée de la Cour constitutionnelle, pour éviter toute interprétation unilatérale de la Constitution et des lois en vigueur, susceptible de servir les désirs de certains d'exclure la majorité des candidats sérieux au profit d'un seul candidat.

Ils appellent la justice tunisienne à consacrer la justice et l'équité, à agir en toute indépendance sans pression politique, et à permettre aux personnes détenues dans des affaires politiques de jouir de leur droit constitutionnel de se présenter aux élections. Ils considèrent que le peuple tunisien est seul habilité à exclure tout candidat de la course électorale par le biais des urnes.





Les signataires appellent à la neutralité de l'administration et à l'interdiction de l'utilisation des institutions de l'État, en particulier des délégués, des gouverneurs et des omdas, pour la collecte de parrainages en faveur d'un candidat particulier, ainsi que pour toute campagne électorale.

Ils appellent les institutions militaires et sécuritaires à remplir leur devoir national et à s'engager à la neutralité dans tous les aspects du processus électoral, jusqu'à garantir la protection des urnes contre toute manipulation possible, à condition que les conditions objectives minimales soient réunies pour la tenue d'élections pluralistes et transparentes, dans lesquelles tout le monde pourra concourir sans restriction.





Enfin, les signataires exhortent le peuple tunisien à exercer sa citoyenneté et ses droits constitutionnels en matière de parrainage et de vote, et à soutenir tout candidat qu'il juge digne dans un esprit de liberté. Ils affirment que les élections démocratiques sont les seules capables de sortir le pays de sa crise politique et de résoudre les conflits sur la base des programmes et des idées, et non de la diffamation et de l'exclusion.





La liste des signataires:

- Safi Saïd

- Dhaker Lahidheb

- Abdellatif Mekki

- Imed Daimi

- Ghazi Chaouachi

- Kamel Akrout

- Lotfi Mraihi

- Mourad Messaoudi

- Nizar Chaâri

- Nechaât Azzouz

- Neji Jelloul





S.H