Tunisie - Météo : les températures atteindront 43 degrés

L'Institut national de météorologie (INM) prévoit une stabilité des températures, samedi 20 juillet 2024.

Les températures oscilleront en général entre 32 et 37 degrés Celsius près des côtes et entre 37et 43 degrés Celsius dans le reste du pays, avec l'apparition de sirocco, a indiqué l’institut dans un communiqué daté du même jour. Le ciel sera peu nuageux sur tout le pays et la mer peu agitée.

Le vent sera faible à modéré, venant du Nord pour les régions nord du pays et venant de l’est pour le centre et le sud du pays.