38 migrants subsahariens irréguliers placés en garde à vue

Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Sfax 1 et son porte-parole officiel, le magistrat Hichem Ben Ayed, a indiqué dans une déclaration à l'agence TAP aujourd’hui, 18 juillet 2024, que le parquet près le tribunal de première instance de Sfax 1 a autorisé l'ouverture d'une enquête sur 38 migrants irréguliers originaires de pays subsahariens qui ont refusé d'obtempérer aux signaux d'arrêt des patrouilles des gardes-côtes et ont également agressé violemment plusieurs agents.

La source judiciaire a révélé que mercredi vers trois heures, alors qu'une patrouille de gardes-côtes à Louata de la délégation de Jebeniana effectuait une opération de contrôle des côtes, elle a pris conscience de la présence d'un bateau en acier avec à son bord un certain nombre de migrants subsahariens irréguliers traversant illégalement la frontière. En leur ordonnant de s'arrêter, ils n'ont pas obéi et ont commencé à jeter des pierres et des matériaux solides sur les agents.





A.B