Zouhair Maghzaoui candidat d'Echaâb à la présidentielle

Echaâb a annoncé aujourd'hui, mercredi 17 juillet 2024, que son secrétaire général Zouhair Maghzaoui sera son candidat à la présidentielle.

Le candidat du mouvement a partagé sur sa page le formulaire de parrainages pour déposer officiellement sa candidature.

Lors de sa réunion du 14 juillet 2024, le conseil national d'Echaâb a décidé de nommer l'un de ses dirigeants comme candidat à la prochaine élection présidentielle du 6 octobre 2024. Le mouvement avait initialement choisi de ne pas révéler le nom de son candidat.

Le conseil avait souligné la nécessité d'assurer un climat électoral sain et transparent, garantissant l'égalité des chances pour tous les candidats dans un cadre d'impartialité administrative et de respect des lois par tous, afin de garantir l'intégrité et l'équité du processus électoral à toutes ses étapes.

R.B.H