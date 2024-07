La Banque centrale a-t-elle réellement décidé d’enquêter sur les fortunes d'un million de dinars ?

Une information a circulé sur Facebook, depuis le 4 juillet 2024, affirmant que la Banque centrale enquêterait sur toute personne dont la richesse dépasse un million de dinar. Cette information a suscité des centaines de commentaires et a été largement partagée par les internautes tunisiens sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont salué cette décision, estimant qu'elle était nécessaire pour réduire la corruption et la contrebande en Tunisie. D'autres, cependant, ont jugé que cette information était infondée, allant même jusqu'à en faire l'objet de moqueries sur certaines pages.

Nous avons vérifié la source de cette publication. Les internautes prétendaient que l'annonce émanait de la Banque centrale. En vérifiant auprès de cette institution, nous avons confirmé que la Banque centrale n'avait émis aucun communiqué de ce genre en Tunisie. En utilisant des moteurs de recherche et des mots-clés spécifiques, nous avons découvert que cette information avait déjà circulé sur des pages en Égypte, en Jordanie et en Syrie. Nous avons alors vérifié les décisions émises par les banques centrales de ces pays et n'avons trouvé aucune trace de cette prétendue décision.

En remontant à l'origine de cette publication, nous avons constaté qu'elle avait été partagée pour la première fois en Syrie en 2020. À l'époque, un journaliste syrien du nom de Bial Slitin avait affirmé que toute personne possédant une richesse inférieure à 100.000 livres syriennes serait soumise à une enquête pour déterminer l'origine de ses fonds dans le cadre de la lutte contre la corruption. Il avait également prétendu que les responsables et leurs alliés, dont la richesse dépassait un million de dinars, recevraient des récompenses tirées des fonds confisqués.

Cette information avait été massivement partagée par les Syriens, mais elle s'était avérée être une fausse nouvelle, car la Banque centrale syrienne n'avait jamais pris une telle décision.

Ainsi, nous pouvons conclure que l’information concernant une enquête de la Banque centrale tunisienne sur les fortunes dépassant un million de dinars est infondée.

R.A.