Salwa Abassi provoque la colère des députés

Des députés ont quitté, lundi 8 juillet 2024, une journée d'étude parlementaire sur "le développement des systèmes d'enseignement technique et professionnel", pour protester contre ce qu’ils ont considéré comme un manque de respect de la ministre de l'Éducation Salwa Abassi, pour leur rôle de contrôle. C’est qu’a affirmé, aujourd'hui, la députée Syrine Mrabet à plusieurs médias de la place.

Mme Mrabet explique que la ministre a demandé aux élus d’écourter leurs interventions et que les travaux de la session soient accélérés, ayant d’autres engagements hors du parlement.

Pour sa part, la ministre a réagi en estimant que ce retrait exprime une scène saine et prouve la conscience des élus de leur rôle. Cela dit, elle a martelé qu'elle n'est pas en conflit avec eux et qu’elle reviendra, vendredi, au parlement afin de répondre à toutes leurs interrogations. Et de soutenir que les deux parties (le législatif et l’exécutif) sont appelés à coordonner leurs efforts selon les dispositions de la constitution afin d’avancer, les deux parties partageant la responsabilité.

Cependant, Mme Abassi a souligné qu’elle recommande une coordination dans les moyens de communication. Et de souligner : « Je ne permettrai à aucune personne d’entrer dans des établissements scolaires sans mon consentement et je ne ferai aucune concession là-dessus. Le ministre vient au parlement pour être interrogé et la venue de l'élu au ministère doit être organisée. Nous devons nous entraider ».

I.N.