Hamma Hammami : la victoire de la gauche française est une leçon politique !

Le secrétaire général du Parti des Travailleurs, Hamma Hammami, a commenté, lundi 8 juillet 2024, la victoire de l’union de la gauche française, le Nouveau Front populaire, aux législatives anticipées.

Il a estimé, sur Jawhara FM, que cette victoire est importante tant au niveau français qu’européen et régional, ajoutant, au micro de Zouheir El Jiss, que la rapidité avec laquelle le Front populaire français a été mis en place pour contrer l’extrême droite est une « leçon politique ».

« Il s’agit d’une leçon pour les pays européens mais aussi pour nos peuples (…) il s’agit d’une victoire pour la démocratie en France et pour le peuple français, mais Jean-Luc Mélenchon me dit que l’opération en est à ses débuts et que d’autres questions restent posées (…) Mélenchon est un ami et nous échangeons sur ces questions, il s’agit du point de départ d’un processus, mais beaucoup de défis restent à relever », a ajouté Hamma Hammami.

Les Français se sont rendus, dimanche 7 juillet 2024, aux urnes, en masse, lors du second tour des législatives anticipées, enregistrant un taux de participation record, avoisinant 67,1 %.

Le Nouveau Front populaire est arrivé en tête au soir du second tour. Le Rassemeblement national (RN) de Jordan Bardella et ses alliés arrivent finalement troisièmes, derrière la coalition présidentielle Ensemble qui est arrivée deuxième.

M.B.Z