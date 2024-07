Tunisie - La fraude à l’assurance serait de l’ordre de 80 à 85 millions de dinars pour 2023

La fraude à l’assurance pour 2023 serait comprise entre 80 à 85 millions de dinars, a indiqué, lundi 8 juillet 2024, le directeur général de la Fédération tunisienne des sociétés d'assurances (Ftusa), Hatem Amira.

Le responsable a expliqué, au micro de Jihene Miled dans l'émission Ahla Sbeh sur Mosaïque FM, que le coût de la fraude est estimé mondialement à environ 10% à 15% du total des indemnisations.

Et de noter que « la fraude à l’assurance est un phénomène qui dure depuis des décennies, mais le volume n’était pas important et la technique n’était pas complexe, en général l’automobiliste veut profiter de l’occasion pour changer une pièce défaillante. Mais, ce phénomène s’est dangereusement aggravé ces dernières années : des réseaux de criminel de fraude à l’assurance ayant émergé ».

M. Amira a souligné que cela a un impact sur les sociétés d’assurances et sur l’économie, mais aussi sur le citoyen dont la police d’assurances augmente à cause de l’aggravation de ce phénomène.

Le DG de la Ftusa a précisé que pour contrer ce phénomène, une agence de lutte contre la fraude et l’escroquerie dans le domaine de l’assurance va être créée. Cette agence permettra aux sociétés d’assurances de coordonner leurs efforts pour lutter contre ces réseaux. Elle sera aussi le trait d’union entre le secteur, les ministères concernés, les forces de l’ordre et la justice. Elle permettra aussi de faire des études et de déterminer exactement le montant de la fraude à l’assurance en Tunisie.

Notons que le pays comprend 24 compagnies d’assurances.

I.N.