Hichem Ajbouni appelle Kaïs Saïed à libérer les détenus politiques

L’ancien député et dirigeant d’Attayar, Hichem Ajbouni a publié un long statut sur sa page Facebook appelant le président de la République à libérer les détenus politiques, les journalistes et les militants de la société civile qui languissent en prison sans procès ou pour des affaires d'opinion.





Dans son post, Hichem Ajbouni a indiqué : "En cette période de chaleur intense, tandis que vous jouissez de la liberté et du confort des climatiseurs, rappelez-vous qu'il y a des citoyens et citoyennes qui languissent en prison depuis plusieurs mois sans procès pour des accusations farfelues qui, en tout état de cause, ne justifient pas la détention provisoire pendant une enquête. Il y a des citoyens et des citoyennes en prison pour une parole, oui, pour une parole, qui peut ne pas vous plaire ou avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, mais cela reste une parole, une opinion, une position, un post qui, dans les pays qui se respectent et qui sont justes, ne méritent pas l'emprisonnement".





Le dirigeant Attayar a adressé un message direct au président de la République : " je demande au président de la République, avec toute la courtoisie et la responsabilité requises, de libérer tous les prisonniers et détenus politiques, les journalistes et les militants de la société civile qui languissent en prison sans procès ou pour des affaires d'opinion ou qui sont accusés en vertu du tristement célèbre décret 54. Ce ne sont pas des bêtes qui trébuchent en Irak... Ce sont des citoyens et des citoyennes tunisiens qui partagent avec vous cette nation, dont certains ont contribué à votre accession à la présidence, et ils bénéficient de la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire. Il est inconcevable et inacceptable, humainement, légalement et moralement, qu'ils soient en prison dans de telles conditions. Enfin, je ne pense pas que vous accepteriez que les historiens disent que la Tunisie, sous la présidence du professeur de droit constitutionnel Kais Saied, était une grande prison et un État d'injustice pour ses enfants. C'est malheureusement le sentiment actuel".





S.H