Conseil national des régions : finalisation de la première ébauche du projet de règlement intérieur

Imprimer

L’élu et porte-parole de la commission de l’élaboration du règlement intérieur du Conseil national des régions et des districts, Haythem Sfar, a affirmé, mercredi 5 juin 2024, que la commission terminera demain jeudi 6 juin 2024 son travail sur la première ébauche du projet de règlement intérieur du conseil.

Les journées de vendredi et samedi seront ainsi consacrées à la vérification de certains termes et définitions, a précisé le député dans une déclaration à la Tap. Et d’ajouter que la commission procédera, au début de la semaine prochaine, à une révision globale du projet proposé.

M. Sfar pense que l’examen et l’adoption de ce projet se fera après les vacances de Aïd el Kebir, lors d’une plénière fixée par la présidence du parlement.

Rappelons que le Conseil national des régions et des districts a tenu sa séance plénière inaugurale, le 19 avril 2024. Son président est Imed Derbali.

I.N.