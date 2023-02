Nizar Ayed : on nous empêche d'assister à l'interrogatoire de Kamel Letaïef

L’avocat de l'homme d'affaires Kamel Letaïef, Nizar Ayed, a affirmé, dans une déclaration accordée, ce samedi 11 février 2023, à Business News, qu’il a été empêché de s’entretenir avec M. Letaïef arrêté aujourd'hui aux environs de 13 heures.

« On empêche un suspect de rencontrer ses avocats dans un seul cas, quand il s’agit de crime à caractère terroriste et dans ce cas nous devons en être informés. Nous avons été empêchés d’assister à l’interrogatoire de nos clients, moi-même et Ghazi Chaouachi l’avocat de Khayam Turki. L’hypothèse du crime terroriste n’est pas logique, ce genre de crimes est pris en charge par l’unité centrale de la Garde d’El Aouina ou la brigade antiterroriste de Bouchoucha, le fait qu’il soit détenu à El Gorjani veut dire que nous ne sommes pas dans ce cas de figure » a-t-il précisé.

Pour rappel l'homme d'affaires Kamel Letaïef a été arrêté aujourd’hui aux environs de 13 heures. Son domicile a également fait l'objet d'une perquisition.

L’activiste politique Khayam Turki a été arrêté aux environs de 6 heures du matin. Son domicile a fait l'objet d'une perquisition. Son ordinateur, celui de son épouse et son téléphone portable ont été saisis par des agents de police.

M.B.Z