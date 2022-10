Mondial de l'automobile de Paris : Dacia présente sa nouvelle gamme de voitures

Dans le cadre de la continuité de sa stratégie annoncée depuis 2021, le constructeur automobile roumain Dacia a dévoilé, à l'occasion du Mondial de l'Automobile de Paris, qui se déroule du 17 au 23 octobre 2022 au Parc des Expositions de Paris Porte de Versailles, sa nouvelle gamme de véhicules. Ces derniers arborent désormais le nouveau logo de la marque formé, comme le constructeur l'indique, par un D et C réunis, symbole du lien de confiance entre Dacia et ses clients.









Dacia a présenté lors de cet événement les nouveaux modèles Spring, Sandero, Jogger et Duster. Le premier est une voiture citadine électrique qui se veut par le design proche d'un petit SUV. Le véhicule fait 3,7 mètres de longueur, 1,5 mètre de largeur et 1,5 mètre en hauteur. Son moteur est doté d'une puissance de 33 kW, soit 44 chevaux. Sa vitesse maximale est égale à 125 km/h.













Pour ce qui est de la Sandero, il s'agit d'un modèle de quatre mètres de longueur, de 1,49 mètre de hauteur et de deux mètres de largeur. Ce véhicule roulant à l'essence est disponible en trois versions : SCe65, TCe 90 et TCe 90 CVT.













Le modèle Jogger présenté lors de cet événement est un monospace hybride. Son moteur thermique de 1,6 litre et sa batterie de 1,2 kWh lui garantissent une puissance de 140 chevaux. Ce modèle peut atteindre la vitesse de 175 km/h. Il fait deux mètres de largeur, 1,6 mètre de hauteur et 4,5 mètres de longueur.

















La Dacia Duster, quant à elle, a été la surprise de l'événement puisqu'elle fait son apparition avec le nouveau logo du constructeur automobile, mais aussi en série limitée baptisée "Dacia Duster Mat Edition". On retrouve le même SUV, vendu à plus de deux millions d'exemplaires depuis 2010, avec un vernis mat. Ce véhicule, produit à moins de 1.5000 exemplaires selon certaines sources, dispose d'un moteur essence 1.3 TCe et d'une puissance de 150 chevaux.













Autre révélation du côté de Dacia durant le Mondial de l'Automobile de Paris : le modèle Manifesto. Il s'agit d'un SUV, qui s'approche du buggy, complétement ouvert conçu pour évoluer aisément sur tous les terrains. « C’est un compagnon léger et silencieux, agile plus que rapide. Grâce à ce type de véhicule, il deviendrait aisé de ravitailler des refuges d’altitude ou de surveiller l’état d’une installation de plein air », lit-on au suejt de ce modèle sur le siteweb du constructeur automobile.

S.G