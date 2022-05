L’Utica réagit à la hausse des prix des fourrages





A l’issue d’une réunion tenue au siège de l’Utica, les représentants de la Chambre nationale des fabricants d'aliments pour bétail, des Chambres régionales de Sfax et Sidi Bouzid, des importateurs d'intrants et nombre de producteurs de fourrage, les industriels, ont appelé, ce mercredi 18 mai 2022, le ministère du Commerce à voir sa décision concernant les prix des aliments composés pour bétail et à tenir, d'urgence, une séance de travail pour examiner la situation du secteur.





Les parties réunies ont fait état de l'arrêt définitif de l’activité de certaines usines, et de la baisse de la production d’autres. "Cette situation résulte de l’augmentation des prix des aliments composés pour bétail, de 400 à 600 dinars, la tonne, selon la catégorie d'aliment. La hausse est expliquée par les crises successives survenues en raison de la propagation de la pandémie du Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne, à l'origine de la détérioration de la situation du secteur et de la forte hausse des prix des matières premières sur les marchés internationaux", d'après un communiqué publié par l'organisation patronale.





A cela s’ajoute "l’augmentation du prix de phosphate bicalcique de 1200 dinars/tonne à 2700 dinars/tonne par le GCT (Groupe Chimique Tunisien), la baisse du taux de change du dinar par rapport au dollar de 8%, et l’augmentation des coûts du transport, suite aux dernières hausses des prix des hydrocarbures".





S.H