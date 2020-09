L’Institut national de météorologie (INM) a annoncé, ce dimanche 20 septembre 2020, que le ciel sera chargé de nuages orageux accompagnés de pluies répandues sur l'extrême nord. Ils se propageront progressivement vers le reste des régions du Nord et le Centre l'après-midi.

L’INM a ajouté que les températures seront en baisse. Les maximales vont varier entre 27 et 32 degrés au nord et sur les hauteurs, et entre 33 et 37 degrés dans le reste des régions. Elles atteindront 39 degrés à El Borma et Borj El Khadhra.

S.H