Tunisie - Composition du Conseil de la presse

La composition temporaire du Conseil de la presse a été révélée, ce mercredi 16 septembre 2020, lors d’une conférence de presse organisée à cet effet.

Le conseil est ainsi composé de :

Atidel Mejri : présidente

Mohamed Aroussi Ben Salah : vice-président

La juge Anouar Mansri : membre

Le professeur universitaire Sadok Hammami : membre

La droit-de-l’hommisme Raoudha Gharbi: membre

Raoudha Gharbi: membre Le journaliste Manoubi Marouki : membre

Le fondateur d'un journal régional Ali Baklouti : membre

La journaliste Férida Mabrouki: membre

La journaliste Chédia Khdhir :membre

A cette occasion, le président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), Néji Bghouri a affirmé que le rôle de ce conseil est de prémunir le secteur médiatique, notamment via l’encadrement et la formation des journalistes outre l’éducation du public et son orientation vers les médias professionnels.

S’agissant du financement, la moitié sera assurée par l’Etat et l’autre par les associations soutenant ce conseil.

I.N