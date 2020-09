Accélération de la propagation du Covid-19 en Tunisie : cinq décès quotidiens en moyenne

La propagation de la pandémie du Covid-19 est en train de s’accélérer et en parallèle le nombre de décès quotidien qui est passé à quatre et cinq par jour, a indiqué la porte-parole du ministère de la Santé et coordinatrice du programme national de lutte contre le Covid-19, Nissaf Ben Alaya.

Ainsi, le nombre de décès total a atteint jusqu’à la date du 12 septembre 2020 à 117 cas, dont cinquante pendant le confinement général et 67 depuis l’ouverture des frontière le 27 juin 2020, a précisé Mme Ben Alaya dans une déclaration à la Tap.

La directrice de l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes a estimé, cependant, que ce nombre demeure relativement bas n’étant pas à deux chiffres. Toutefois, elle pense qu’on peut limiter les contaminations et les décès en respectant les directives sanitaires.

Pour elle, la hausse des décès est liée à l’accélération de la propagation du Covid-19 à cause du non-respect des mesures sanitaires outre un retard dans la prise en charge des malades dans les hôpitaux.

Autre fait important, Nissaf Ben Alaya a annoncé que la courbe des contaminations et celles des décès va prendre une tendance haussière durant la prochaine période, si on ne se conforme pas aux mesures sanitaires. Et de marteler que le nombre élevé de décès écarte toutes les allégations qui sous-estiment la gravité du Covid-19.

Le bilan publié le 14 septembre 2020 par le ministère de la Santé recense 747 nouveaux cas en 48h (les 11 et 12 septembre courant, ndlr). Le bilan total atteint 7.382 cas de contamination. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

I.N

*Photo d’illustration d’un malade du Covid-19