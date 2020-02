Iyadh Elloumi : le discours de Abir Moussi rappelle le terrorisme politique de Robespierre

Le député et dirigeant de Qalb Tounes Iyadh Elloumi a estimé, lors de son intervention ce lundi 24 février 2020, sur Radio Med, que le discours de la présidente du PDL, Abir Moussi est « exclusionniste ».

« Je ne pense pas qu’Elyes Fakhfakh soit le choix du président de la République mais il lui a été soufflé et ce qui est vraiment important c’est de connaitre ces parties qui murmurent à l’oreille de Kaïs Saïed ». Le député dit être certain que ce n’est pas le chef de l’Etat qui est derrière l’exclusion de Qalb Tounes, pas expressément en tout cas. « J’ai beaucoup de repect pour Elyes Fakhfakh mais il a commis des erreurs et je lui réserve mes critiques pour mercredi à l’ARP. Notre exclusion est purement politique et comme on dit celui qui veut noyer son chien l’accuse d’avoir la rage » a déclaré M. Elloumi.

Le leader de Qalb Tounes estime que la place de son parti est dans le gouvernement et pas dans l’opposition, « nous serons donc dans une opposition effective et nous suivrons le gouvernement dans toutes les étapes » .

Pour ce qui est de la possibilité d’élections anticipées, Iyadh Elloumi assure qu'il est trop tôt pour en parler mais qu'ils seront prêts si le cas se présente. « Qalb Tounes souhaite évoluer dans sa famille politique centriste et progressiste mais nous sommes un parti pragmatique et nous savons nous adapter au contexte ».





Iyadh Elloumi a ainsi affirmé que dans cette famille politique il y’a aussi des extrémistes, relevant que Abir Moussi « incarne cet extrémisme qui rappelle le terrorisme politique de Robespierre envers les royalistes ». Il a ajouté que les députés du PDL sont des amis, pour la plupart d’entre eux mais que leurs thèses sont discutables. « Cette attitude qu’ils ont envers leurs adversaires ne peut pas faire avancer les choses et l’exclusion systématique nuit à la progression. Le discours du PDL est exclusionniste à l’extrême et je ne peux y adhérer » a-t-il poursuivi.

M.B.Z