Zied Laâdhari fait encore une fois cavalier seul

Le député Ennahdha et ancien secrétaire général du mouvement, Zied Laâdheri, a été le seul de son parti à ne pas accorder sa voix hier, mercredi 26 février 2020, au gouvernement d’Elyes Fakhfakh.

Il avait en effet assuré que le programme présenté par le chef du gouvernement n'est pas convaincant et qu’il ne répond pas aux exigences de la période à venir.

Zied Laâdheri avait annoncé le 28 novembre 2019 sa démission de toutes ses fonctions au sein d’Ennahdha. Démission qu’il avait expliquée par les décisions de son parti relatives notamment au processus de formation du gouvernement. « Je suis encore persuadé que le prochain gouvernement est notre dernière chance et qu’il n’y a plus aucune marge d’erreur. Je suis également persuadé que le prochain gouvernement doit être un gouvernement de réforme et de réalisation et qu’il n’y a aucune place pour l’amateurisme. Il faut qu’il y ait une connaissance précise des dossiers, des défis du pays et de ses priorités » avait-il souligné lors de la nomination de Habib Jamli, alors proposé par Ennahdha pour former le gouvernement. Jamli qui n’obtint pas la confiance du Parlement.

M.B.Z