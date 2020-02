Qalb Tounes : aucun marché conclu avec Fakhfakh !

Le parti Qalb Tounes a rendu public un communiqué, ce lundi 24 février 2020, réfutant toutes les informations faisant état d’un marché politique conclu entre le parti et le chef du gouvernement désigné, Elyes Fakhfakh.

« Ces rumeurs indiquent qu’Elyes Fakhfakh va bénéficier du vote d’une partie des députés Qalb Tounes en contrepartie de postes de gouverneurs, de délégués et de hauts fonctionnaires dans certains établissements publics », lit-on dans le texte du communiqué.

Ainsi, le parti assure qu’il n’y a aucun marché conclu et que le président du parti a toujours refusé les deals et les négociations secrètes, tout comme il reste attaché à ses priorités relatives aux programmes et aux mécanismes permettant de les mettre en œuvre.

Le parti conclut en affirmant que sa position est claire par rapport au gouvernement Fakhfakh et qu’il se place naturellement dans l’opposition.

S.H