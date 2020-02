Kaïs Saïed : il existe un seul président de la République !

Le chef du gouvernement désigné Elyes Fakhfakh a remis ce soir, mercredi 19 février 2020, son équipe gouvernementale au président de la République Kaïs Saïed, conformément aux délais constitutionnels.

Après avoir reçu la liste du gouvernement d’Elyes Fakhfakh, Kaïs Saïed a affirmé qu'elle sera soumise ce soir au Parlement, afin de respecter la Constitution et « surtout l’article 89, le seul qui doit être appliqué dans ce cas », s’est écrié le chef de l’Etat en se tournant vers la caméra, ajoutant : « Il n’y a pas lieu d’appliquer un autre article [de la Constitution] et c’est le paragraphe 3 qui a été appliqué ! ».





Dans son discours prononcé après avoir obtenu le document du gouvernement, Kaïs Saïed dit : « Je souhaite à ces ministres tout le succès. Il s’agit d’une responsabilité colossale en cette période historique. La Constitution a été la référence, et rien d’autre que la Constitution. Les équilibres qui existent au sein du Parlement ont également été pris en considération. Le plus important est que le gouvernement, s’il arrive à obtenir la confiance nécessaire au Parlement, devra réaliser les aspirations des Tunisiens. Les Tunisiens ont longtemps attendu et suivront la mission de ce gouvernement, et celle des institutions de l’Etat. Les institutions de l’Etat doivent agir en totale harmonie, il ne doit pas y avoir d’Etat dans l’Etat. Il n’y a pas trois présidences. Il existe un seul président de la République, ainsi qu’un président du Parlement et un président du gouvernement. Aujourd’hui, une nouvelle ère s’ouvre à nous et nous devons éviter de répéter les erreurs du passé ».

R.B.H