Choura Ennahdha : le gouvernement ne remplit toujours pas toutes les conditions !

Le membre du conseil de la Choura d’Ennahdha, Larbi Guesmi a fait le point, mercredi 19 février 2020, sur les dernières décisions au sein du mouvement concernant la formation du gouvernement. Dans un long post publié sur sa page Facebook, Larbi Guesmi explique que le conseil n’ayant pas reçu la composition officielle définitive du gouvernement, il a été décidé de déléguer au bureau exécutif la poursuite des concertations.

Le cadre nahdhaoui assure que le gouvernement dans sa forme actuelle, et après les modifications opérées au niveau de l’approche et des portefeuilles, ne remplit toujours pas toutes les conditions d’un gouvernement d’union nationale sans exclusion exigé par Ennahdha.

Mais Larbi Guesmi annonce l’éviction des personnalités soupçonnées de corruption, la réunification du ministère de l’Environnement et des Affaires locales qui sera attribué à Ennahdha, le retour de Lotfi Zitoun dans la composition en tant que ministre ou encore la neutralité des portefeuilles de la Justice, l’Intérieur et des Technologies.

« Le conseil de la Choura estime que le gouvernement de gestion des affaires courantes est devenu incomplet avec pas moins de six ministres intérimaires. Il n’est plus possible de prolonger plus longtemps la période de transition », relève Larbi Guesmi.

Il soulève, par ailleurs, le différend constitutionnel en l’absence d’une cour habilitée à trancher, le qualifiant de dangereux. « Ecarter le Bardo en l’absence de cour constitutionnelle est une atteinte à la volonté du peuple. Une telle situation est dans l’intérêt de Carthage et de la Kasbah. Carthage dirigera le pays par décret et ce sera désastreux puisque annulant le pouvoir législatif. La Kasbah continuera ses nominations dans institutions de l’Etat pour étendre son influence et se préparer à l’avenir ». Des préoccupations exprimées par plusieurs dirigeants d’Ennahdha.

I.L.