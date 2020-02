Hatem Ben Salem : lécole est lavenir de la Tunisie

Avant son prochain départ, le ministre de l'Education nationale Hatem Ben Salem a tenu à adresser un message de remerciement à l’ensemble de ses collaborateurs au sein du ministère, proches et moins proches, allant de son équipe aux enseignants.

Dans sa lettre de remerciement, le ministre a rappelé les efforts déployés dans un premier temps pour diminuer les tensions et unir la famille de l’éducation «grâce à la détermination de partenaires sincères», en écartant les établissements scolaires et les élèves des tractations. Il a également parlé de la deuxième étape qui a consisté à collecter, dans la limite des moyens, les fonds nécessaires pour entamer les réformes structurelles et pédagogiques nécessaires, notamment pour rendre aux concours nationaux leur valeur d’antan.

« Les traits de l’avenir de la Tunisie ne se dessinent pas dans les espaces politiques et médiatiques, mais se font aujourd’hui sur les bancs de l’école et les amphis des facultés. (…) L’école restera l’unique moyen, le plus sein et le plus fédérateur pour sauver nos enfants », a soutenu M. Ben Salem.

I.N